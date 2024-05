Iga nädal ma lähen siit kas pühapäeval või esmaspäeval ja tulen neljapäeval või reedel. Niimoodi on see käinud varsti juba 30 aastat. Paberite järgi olen ma kogu aeg olnud saarlane, isegi ülikooli ajal suutsin ühiselamus elada nii, et mul ei olnud sissekirjutust Tallinnas.