HEAD UUDISED! Robert Virves on WRC sarjas tagasi rajal

"Head sõbrad! Hea meel on teatada, et peale 9-kuulist võistluspausi olen WRC sarjas tagasi rajal ja selle hooaja esimese stardi teen juba ülejärgmisel nädalavahetusel toimuval Sardiinia rallil," postitas Virves sotsiaalmeedias.

"Suur töö on ära tehtud, et see võimalus saada ja siinkohal tänan kõiki oma toetajaid, kes meid tagasi rajale aitavad," märkis rallisõitja. "Täna võin kinnitada, et Sardiinia ei jää meie ainsaks stardiks WRC sarjas ja praeguste plaanide kohaselt oleme stardis ka Poola ja Läti etappidel."