Muhu põhikool sai uue mandrilt tulnud direktori

Muhu vallavanema Raido Liitmäe sõnul langes kaalukauss Matteuse kasuks suuresti seetõttu, et kool vajab praegu etteotsa ennekõike juhimiskogemusega inimest. Järgmisel õppeaaastal tuleb Muhu põhikoolil esialgu läbi ajada ilma pensionile jäänud õppealajuhatajata ja sellises olukorras on vastutustundlik panustada kogemustele.

Signe Matteus ütles, et Noarootsist oleks ta lahkunud sõltumata Muhu koolijuhi konkursi tulemustest. Juba 7. mail andis Lääne Elu teada, et kolm aastat Noarootsi kooli juhtinud Signe Matteus paneb ameti maha ja tema viimaseks tööpäevaks Noarootsis jääb 28. juuni. "Ega ma ei tulnud Noarootsi kooli sellise teadmisega, et olen seal kolm aastat. Kõik plaanid lihtsalt ei täitu ja ma pidin sealt ära tulema," rääkis Muhu kooli uus direktor. Parasjagu kuulutati välja Muhu koolijuhi konkurss ja nii see läks.