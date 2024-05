MÄNDJALA KÄMPING JÄÄB Legendaarne puhkekoht sai uued peremehed

"Jõudsime järeldusele, et see oleks äge lisandväärtus Staadioni hotellile," rääkis Mändjala kämpingu üks uutest vedajatest Paul-Mark Pihl, kuidas tegi pere otsuse kämpingukoha rentnikeks hakata.

Ise praegu Kuressaare Hariduse koolis õpetajaametit pidav ning lisaks isa Villi Pihlale kuuluva Valsi pesumaja ja Staadioni hotelliga tegelev Paul-Mark hakkab Mändjala kämpingut pidama koos vend Karl-Mathias Pihlaga. Toitlustuse võtab enda peale ToRe Toit, mida veavad noormeeste tädi Reilika Lelov koos kaaslase Toomas Malvaga. "Põnev väljakutse – see on põhiline motivatsioon, ma arvan, siin on avastamist küll ja veel," tõdes Paul-Mark Pihl.