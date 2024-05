Salmekad toetavad viikingikeskuse praegust plaani

Viikingikeskuse projektijuht Annely Holm ütles, et ideed viia viikingikeskuse loomine kokku praeguse rahvamaja rekonstrueerimise ja laiendamisega peavad mõistlikuks nii kohalik rahvas kui ka Saaremaa vallavalitsus. Ühises kompleksis saaksid koha teenuskeskus, perearst, raamatukogu, rahvamaja ja uus viikingikeskus. Kolmapäevasel kohtumisel pakkusid salmekad lisaks välja, et sama katuse all võiks olla ka väikese spordisaal, millest praegu puudust tuntakse.