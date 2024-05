TRANSPORDIAMET Mössi lõhuvad naastrehvid ja suur liikluskoormus

"Seal on kahjuks kulumine olnud palju kiirem, kui algselt arvati," nentis transpordiameti teehoiuteenistuse Lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla. Ta lisas, et Kuressaare ringtee pindamiseks sai tavapindamise asemel valitud mössiga pindamine, kuna möss talub kõrgeid temperatuure ja teekate ei lähe higistama. Samas mõjutavad teekatte kulumist suuresti liiklussagedus ja talvel naastrehvid.

Liiklussagedus ja naastrehvide osakaal on Kuressaare ringteel väga erinev. Vaidla andmeil liigub kilomeetritel 0–2 ööpäevas 1000 autot, kilomeetritel 4–6 seevastu kuus korda rohkem ehk 6000 autot ööpäevas. Nii ongi Kuressaare ringtee kilomeetritel 0–4 (Roomassaarest kuni Marientali ringini) möss säilinud suhteliselt hästi, kuna seal sõidab rohkem raskeveokeid ja naastrehvidega sõiduautode osakaal on väiksem. Kõige suurem kulumine on aga kilomeetritel 4–6 (Marientali ringist kuni Sikassaare ringini), kus naastrehvidega sõiduautode osakaal on ka kõige suurem.