Saaremaa valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Raino Sepp ütles, et valla teenistujad tutvusid neljapäeval Tagaranna muuli olukorraga ning tuleb tunnistada, et looduse vastu ei saa. Tugev tuul ja lainetus on muuli kahjustanud, veeretades ja loopides muulikive erinevates suundades. "Vallal kiiret ja head lahendust kohalikule kalurile pakkuda ei ole – mainisime seda ka kohapeal," rääkis Sepp. "Vald küsib väliste ekspertide arvamust, et kuidas muuli olukorda lahendada. Lihtsalt kivide lappimisest selles asukohas abi ei ole."