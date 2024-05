ÄIKEST JA PÄIKEST Jätkuva kuumaga püsib ka äikeseoht

Neljapäeval ja reedel jätkub kõrgrõhuala nõrgenemine ja lõuna poolt tuleb lähemale madalrõhuvöönd. Ööd on enamasti sajuta ja südasuviselt 11..17°C piires. Päeval areneb rünksajupilvi ja pärastlõunal sajab siin-seal hoovihma, on äikest. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, põhjarannikul mõõdukas, äikesepilvede all on tugevaid puhanguid. Termomeetrinäidud kerkivad 25..29°C-ni, kohati 30°C ümbrusse.