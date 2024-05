Heategevuslikul matk-kontserdil Koigi rabasse koguti 205 eurot

Heategevusorganisatsioon MTÜ Meelespea on tegutsenud Saaremaal 17 aastat. Nende üheks prioriteediks on suunata abi eelkõige saarlastele. Nii pakutakse ühingu loodud poest abivajajatele riide- ja toidunõude abi ja nõnda on paljulapselised või raskustes pered saanud poest valida kõike vajalikku.