IKKA EBASEADUSLIK TEGEVUS Vald: Illiku restoran KÖHT ei tohi täna uksi avada!

Illiku restoran KÖHT lubas avada uksed hooajaks tänasest ning nende Facebooki lehe andmeil ongi nad alates kella 15st avatud. Vald aga kinnitab, et kasutusluba nad väljastada ei saanud, kuna väljatoodud puudused on tegijatel kõrvaldamata. Seega on asi endiselt ebaseaduslik.