21. märtsil otsustas vabariigi valitsus, et kardiostimulaatorite paigaldamise ja vahetamise õigus jääb üksnes kesk- ja regionaalhaiglatele.

Ehkki Kuressaare haigla nõukogu ja juhatus ning Saaremaa vallavalitsus püüdsid omalt poolt teha kõik, et Saaremaa inimesed saaksid seda teenust kohapeal ka edaspidi, tõdes SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli, et saarlased on selle lahingu ilmselt kaotanud.