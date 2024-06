Tervisepark sai suvekuudeks uhke välijõusaali

Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu ütles, et tegu on firma Omnigym jõuseadmete demokomplektiga, mis rändab mööda Eestit. Saaremaale jõudsid seadmed Ida-Virumaalt ja augustis liiguvad meie juurest Haapsallu. 3. juulil on plaanis ka sarja Liikudes Tervemaks raames viia läbi demopäev, kus jõumasinaid tutvustab Ott Kiivikas.