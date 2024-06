UURI MILLISEID Tervisekassa hakkab hüvitama paljusid uusi ravimeid

Samuti laiendati juba loetelus olevate ravimite rahastustingimusi, mis muudab mitme vähipaikme, II tüüpi diabeedi ja hüperkolesteroleemia ravis kasutatavad ravimid kättesaadavamaks.

Tervisekassa on koostöös ravimitootjaga Vertex jõudnud hinnakokkuleppeni, mis tähendab, et alates 1. juulist on tsüstilist fibroosi põdevatele Eesti inimestele näidustuse korral ravim Kaftrio kättesaadav täielikult tervisekassa kulul. Praegu on Eestis ligi 60 tsüstilist fibroosi põdevat inimest, kelle elukvaliteeti ravim parandab.

Alates juulist hüvitab tervisekassa lastele 100-protsendilise soodusmääraga ehk täielikult kahte ravimit väga raskete epilepsiavormide raviks. Neid ravimeid hüvitati varem vaid erandkorras.

"Kuna Eestis seni turustatud vigabatriini sisaldavatel ravimitel ei olnud müügiluba, polnud ravimitootjal kohustust tagada Eestis ravimi pidevat kättesaadavust. Seetõttu olid ravimitel tarneraskuseid ja kannatas patsientide ravi järjepidevus. Muudatusega on Eestis müügiloa saanud vigabatriini sisaldav ravimpreparaat patsientidele tagatud. Muuseas on see väikelastele manustatav mugavamas ravimvormis ehk lahustuvate tablettidena," ütles tervisekassa ravimite hüvitamise ja retseptivaldkonna korralduse teenusejuht Getter Hark.

Toimeaine vigabatriin rahastamisele kulub 102 000 eurot aastas ja ravi vajab hinnanguliselt 30-35 patsienti. Teine hüvitamisele tulev toimeaine kannabidiool aitab lastel vähendada epilepsiahooge kuni 30 protsenti. Kannabidiooliga vajab järgnevatel aastatel ravi 7-29 patsienti. Tervisekassale tekib ravimi hüvitamisest lisakulu 191 000 eurot aastas.