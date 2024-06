Arheoloogiateemaline audiorada viib Asva viikingikülast Asva linnusasulale

Projekti helikujundaja Johannes Vilu sõnul annavad dramaturgilised ajalookäsitlused ajaloole juurde inimliku mõõtme ning multimeedia aitab seda kõike tõlkida kaasaegsemasse keelde. “Minu soov audioradadega on aidata inimestel paremini mõista ning suhestuda meie kireva ajaloo, sündmuste ja isikutega, kes on kujundanud meie pärandi just selliseks nagu ta meil on.”