Mullu läbis Laid loomamassööri kursuse ning on praegu ilmselt ainuke kohalik koeramassöör. Seni on Saaremaal seda teenust pakkumas käinud mandri ettevõtete esindajad.

Liisi sõnul on üks põhjus, miks ta Tallinnas Eesti massaaži- jatTeraapiakoolis üheksa kuud kestnud koolituse läbis, see, et ta on alati tahtnud teha tööd, mis oleks seotud loomadega.