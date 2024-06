Kuumad ilmad on tagasi! Kuidas ennast hoida?

Nõu annab G4Si Pirita rannavanem Kermo Sepp, kes on lisaks rannavalvuri ametile ka kaitseväe meedik.

Kuum või jahedam ilm?

Sepp tunnistab, et eelistus sõltub inimesest. "Isiklikult eelistan jahedamat ilma, sest nii on mul endal füüsiliselt mugavam," selgitab ta. "Rannavalvurina eelistan aga hoopis kuuma päeva, sest tööd on rohkem ja päev põnevam. Kuuma ilmaga on rannas rohkem tegevust, mis hoiab töö vaheldusrikkana ja huvitavana.“

Päikesepõletusest salakavalam ja ohtlikum on…

Päikesepõletuse tunneb ära igaüks, aga kuuma ilmaga varitsevad ka märkamatud ohud – ülekuumenemine ja päiksepiste. Sagedasem rannavalvurite poole pöördumise põhjus ongi päiksepistega kaasnev peavalu, pearinglus, iiveldus ja vedelikupuudus. "Päikesekreemi kasutatakse juba rohkem ning rannavalvurite abi ei vajata," naljatleb Sepp.

Kuidas ennast palavatel päevadel hoida?

Sepp rõhutab, et kui kuumus ei sobi, tuleks päikesest hoopis hoiduda ja valida varjulisemad kohad. Randa tulles on oluline kaasa võtta peakate, palju vett ja midagi jahedat. "Päikesekreem kaitseb päikesepõletuse vastu, aga päikesepiste ja vedelikupuuduse ennetamiseks tuleb kanda peakatet ja juua rohkelt vett," soovitab Sepp. Samuti on oluline jälgida rannakaaslasi ja vajadusel neile abi osutada.

Kui tunned, et midagi on valesti – pöördu kohe rannavalvurite poole. „Piir on inimestel erinev, kuid lihtsam on tulla kohe küsima,“ räägib ka meedikuna tegutsev Sepp. Varajane sekkumine aitab vältida terviseprobleemide süvenemist.