Rakveres sündinud ja Pärnus elava ning Pärnu kunstide kooli juhtiva Kristel Kallau näituse inspiratsiooniks on olnud kunstniku enda uitamised.

Kallau rääkis näituse avamisel, et kuna oma igapäevatööde kõrvalt pole tal eriti aega maalida, on need harvad korrad, mil ta seda teha saab, justkui uitamised. Kui pintsel juba kätte võetud, unustab kunstnik end erinevatel maastikel uitama.