Saaremaa poisid alustasid sõitu Saksamaale Zoom8 Maailmameistrivõistlustele

Noored purjetajad on viimastel kuudel teinud kõvasti trenni, et olla valmis rahvusvaheliseks konkurentsiks ja esindada Eestit väärikalt.

Kõik nad on pühendunud ja motiveeritud sportlased, kes on näidanud häid tulemusi nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel võistlustel.

Jakob Kalle ja Jakob Putnik on mõlemad väga põnevil eesootavast võistlusest. „See on meie jaoks suur võimalus ja me anname endast parima, et saavutada head tulemused,“ ütles Jakob Kalle enne reisi algust.