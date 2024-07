ÜLESKUTSE Joosep Aaviku 125. sünniaastapäevaks klaver mängukorda

Praegu Aavikute majamuuseumis asuv Joosep Aaviku klaver on täielikult amortiseerunud, mistõttu majas pole ühtegi pilli, millelt muusika saaks kõlada. Küll aga on Saaremaa muuseumi hoidlas eesti klaveritöösturi Gustav Leppenbergi (1854–1919) käe all Peterburis valminud kabinetklaver, mida Joosep Aavik samuti kasutas, ning mida on võimalik renoveerida.