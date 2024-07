FC Kuressaare juunikuu parim mängija on Mattias Männilaan

„Muidugi on väga suur au, et just mind nimetati kuu parimaks. Meie tiim on täis väga häid jalgpallureid,“ ütles Mattias Männilaan. „Oli olukordi, kus oleks väga tahtnud väravaid ära lüüa, aga ei löönud. Sinna jäid paar väravat õhku, aga selle üle ma liigselt ei muretse. Oleme viimane kuu hästi võidelnud, tulemus ei ole alati see, mida soovinud oleme, aga oleme endast 100% väljakule jätnud ja selle üle on vaid hea meel,“ lisas Männilaan