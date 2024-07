Tiina Margaret Tänak on pärit Saaremaalt ning on lõpetanud Orissaare Gümnaasiumi kuldmedaliga, mis näitab tema pühendumust ja tublidust juba varasest noorusest peale. Tema mitmekülgsus ei piirdu aga ainult akadeemiliste saavutustega. Vabal ajal tegeleb ta käsitööga ning on kirglik aednik, mis näitab tema loomingulisust ja armastust looduse vastu.