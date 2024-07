JUBA PRAAMIJÄRTS Algav nädalalõpp tuleb Saaremaal ürituste- ja rahvarohke

TS Laevad juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul on huvi Muhu- ja Saaremaale reisimiseks suur. "Suvi on oma täies ilus käes," ütles Randveer, viidates nii neljapäeval kui reedel saartele ning pühapäeval mandrile sõiduks eelmüügist ostetud piletite hulgale. "Enamikule reisidest on piletid välja müüdud ja saadaval on veel vaid varahommikused ja hilisõhtused reisid," ütles Randveer.