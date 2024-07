Saaremaa valla jäätmehoolduse nõunikuks saab Aleksandr Taraskin

Abivallavanem Kaarel Tangu sõnul said konkursikomisjoni jaoks valiku tegemisel määravaks Taraskini haridus ja varasem töökogemus. „Aleksandril on hea ülevaade ringmajandusest ja jäätmehooldusest ning seda nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Ta on valmis oma teadmiste ja kogemustega panustama jäätmevaldkonna reformi ettevalmistamisesse ning läbiviimisesse Saaremaal,“ selgitas Tang.