Saaremaa vallakassasse laekus tulumaksu poole aastaga pool miljonit enam

Vallavanem Mikk Tuisk selgitas, et Saaremaa valla 2024. aasta eelarvesse on füüsilise isiku tulumaksu laekumist kavandatud kokku 38 116 133 eurot ehk igas kuus 3,1 miljonit. Aasta algas kehvalt, kuid alates märtsist on laekumised olnud prognoosist suuremad ja poole aasta kokkuvõttes on ülelaekumine olnud 2,7 protsenti.