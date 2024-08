"Kuidas elad, Saaremaa kool?" 37 koolijuhti Eesti eri paigust väntab koole külastades läbi Saaremaa

Ühtlasi kogevad retkel osalejad laagritingimustes elamist kooli ruumides, tingimustes, milles tihti nende õpetajad ja õpilased õppekäikudel on. Retke formaadis on liikumine ja õppimine sümbioosis.

Rattaretk “Kuidas elad, Saaremaa kool?” on järjekorras viieteistkümnes, selle retke lõppedes on koolijuhid tutvunud kõigi Eesti maakondade koolidega. Viiteistkümne retke jooksul on külastatud 179 haridusasutust, läbitud ca 2500 kilomeetrit, läbi kõigi retkede on osalenud 69 koolijuhti.