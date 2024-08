Kaljas Hoppet kolib Kihnu "Saarlane ei ole enam mereinimene..."

Hoppeti reeder Pekka Rooväli ütles Saarte Häälele, et miski ei toimu järsult. “Lihtsalt step by step (sammhaaval – toim) liigume ära, mingit kuupäeva ma paika panema ei hakka,” selgitas Pekka.

Roovälil on aastatega kujunenud arusaam, et merelisel Saaremaal sellist objekti nagu Hoppet ei vajata või ei olda selleks veel valmis. Siinolemine on tema jaoks mõnes mõttes ajaraiskamine, sest tegemist on missiooniprojektiga.