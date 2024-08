Telepilt olümpialt jõuab Eestisse saarlase juhtimisel

Duo Media Networksi spordiosakonna peaprodutsent ja olümpiaprogrammi juht Toomas Vara ütles Delfile, et viimased päevad enne esimesi võistlusi olid üsna stressirohked. Probleem oli olulise andmesideühendusega Pariisi ja Tallinna vahel. "Mehed tegid mulle nalja, et ka Tokyos saadi ühendus toimima loetud minutid enne esimest otse-eetrit. Minu jaoks see sel hetkel nii naljakas ei olnud," nentis Vara.