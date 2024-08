VIDEO Teleekraanilt tuntud mees avas Kuressaare kesklinnas Türgi toidukoha

Söögikoht hakkab silma juba kaugelt. Menüüs pole piirdutud ainult kriidiga kirjutatud nimetustega, vaid on ka pildid, et kliendid, kellele türgipärased toidunimetused palju ei ütle, saaksid aimu, millega tegu. "Me ei müü põrsast kotis," lausub Pint. Tema sõnul külastas neid esimese nelja tunni jooksul juba 25 inimest. Uus toidukoht on liitunud ka Wolti teenusega, et inimesed saaksid toitu tellida endale koju või kontorisse. Seda võimalust kasutati juba esimesel päeval.