SULEV ALAJÕE sõnul oleks Saaremaa huvides, et Eesti-Läti neljas elektriühendus kavandaks ka vesinikutoru elektriliini alla. "Muidu avastame nelja-viie aasta pärast, et selle asja me unustasime täitsa ära."

Foto: Mati Oolup / Saarte Hääl