Kiriku karniisilt sadas alla ristiga kivikuul. "Kas nüüd mõni priskem kajakas lendas sinna peale..."

"Pragu oli kivikuulis juba varem, aga kas nüüd mõni priskem kajakas lendas sinna peale, ei tea, aga ta oli kukkunud niimoodi siia, et see rist oli maa sisse läinud," ütles EELK Lääne-Eesti piirkonna piiskop Anti Toplaan.

Kirikumees Tõnu Veldre, kes kuuli leidis, arvas algul, et mingil veidral põhjusel on keegi toonud kiriku hoovi loomade lakukivi. Lähemalt vaadates selgus aga, et tegu on murdunud paekuuliga.