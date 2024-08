TULEMUSED Vaata, kes on Saaremaa parimad mölkkys

Poolfinaalides oli ka kolm meest, kes olid üldkokkuvõttes küsijad ja nii olid mõlemad poolfinaalid olulise tähtsusega ka liiga üldvõitja selgitamiseks, vastamisi olid Boris Lehtjärv vs Argo Võrk ja Jaanus Raamat vs Meelis Kask.

Seega finaal Meelis Kask vs Argo Võrk. Ühtlasi tähendas see ka seda, et ASA Spa Hotell/Saaremaa Mölkky Liiga 2024 üldvõitja on finaalmängu tulemusest sõltumata just Argo Võrk!