PEREARSTI ETTEPANEK "Adrenaliini automaatsüstal võiks olla väikesadamate, maaliinibusside ja turismitalude esmaabipakis!"

Õhtul kõne patsiendile, enesetunne täiesti hea, nagu polekski midagi olnud. Kirjutasin patsiendile adreanliini automaatsüstla, EPIPEN-i, kirjeldasin selle kasutamist. Tundsin ennast õnnelikuna!

Aga nüüd mõned mõtted seoses selle looga:

1. Oleme näinud siin ja seal, Selverites, veekeskustes, bussijaamades seinal karpi nimega AED ehk automaatne elektriline defibrillaator, maakeeli elustamisaparaat. Kindlasti on selle seadmega palju elusid päästetud.

2. Eluohtliku allergilise reaktsiooni esmaabi on adrenaliinisüst. Automaatsüstlaga on see lihtne mittemeedikule.

3. Ja nüüd mõte, kuhu soovin välja jõuda: olen veendunud, et adrenaliini automaatsüstal võiks olla väikesadamate, maaliinibusside, turismitalude jm esmaabi pakis. Tähtis on minutite jooksul manustada elupäästev ravim eluohtliku allergilise reaktsiooni, anfülaktilise šoki esimeste tunnuste tekkimisel. Alati saab nõu pidada häirekeskuse töötajaga, valves on ka häirekeskuse arst.

4. EPIPEN-i täishind on u 59 eur. Üldse mitte kallis, kui võrrelda sellega võidetud elu hinda. Kuid piisavalt kallis, et seda kõik usinalt hakkaksid ostma. Usun, et keegi osav projektikirjutaja võiks sellise projekti kirjutada, et kõik eelmärgitud asutused saaksid seda soodsamalt. Ja kõik inimesed, kellel on olnud raske allergiline reaktsioon mesilasemürgi, toiduainete vm suhtes, siis nemad peavad EPIPEN-i alati kaasas kandma. Selle saab kirjutada perearst, soodustusega on hind 2,5 eur.

5. Üllega Riida turismitalust oleme neid asju arutanud, mida võiks sisaldada väikesaare saarevanema või sädeinimese esmaabi kohver, et kohe saaks anda pädevuse piires esmaabi eluohtlikes olukordades. Alati ei ole võimalik patsienti transportida mandrile, ka kiirabi saabumine võtab aega, oleneb asjaoludest, 30 minutit kuni tunde. Ja väikesaari meil jätkub!

6. Ehk on sellest postitusest abi, et saaksime ühiselt muuta elu armsal Eestimaal veelgi paremaks ja turvalisemaks!"