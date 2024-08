TÄNAVAKÜSITLUS Kas boomerid ja millenialid teavad, mis on delulu, banger või lege?

Kevin Kuressaarest: Tavaliselt ma küsin oma noorema õe käest, kui midagi selgusetuks jääb. Midagi tean, aga need ju kogu aeg muutuvad ka. Pigem tahaks sügavaid eestikeelseid sõnu kasutada rohkem, et toetada keele püsimajäämist. Aga mida tähendavad "buumerid", ma ei kujuta ette, äkki midagi mototehnikaga seoses? Lege –pole aimugi, delulu – ei hakka igaks juhuks pakkuma. "Yolo" tean küll, see on you only live once ehk elad vaid ühe korra, see on juba minu generatsioonile tuttavam.