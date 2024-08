Ametikooli täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele kestab kohtade täitumiseni

„Erialade loetelu, kus on veel vabu kohti, tundub küll pikk. Mõnel erialal on aga vaid üks-kaks kohta ja kui need täituvad, siis me selle eriala vastuvõtu sulgeme. Seega tasub kiirustada,“ rääkis ametikooli õppesekretär Koidu Põld.