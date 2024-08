BALTI KETI AUKS Lätlaste lennukeid hakkab ehtima ka Kuressaare linna nimi

AirBalticu president ja juhatuse esimees Martin Gauss avaldas heameelt selle üle, et nimekonkurss tekitas palju elevust ja osalejate arv oli suur. "Nimetades oma lennukid Eesti, Läti ja Leedu linnade järgi austame Balti keti aastapäeva ja tugevdame rahvustevahelist sidet. Meil on au, et meie lennukipark kannab nende linnade nimesid kogu maailmas, näidates meie ühtsust ja uhkust," ütles Gauss.