KÜLAVAHELOOD Pihtla osavalla külade elanikud nautisid teguderohket külade päeva

KÕIK ON KORRAS: Külaliider Veeve Kaasik on külade päeva avamiseks valmis.

Suvesündmusi jagub Saare- ja Muhumaa külades siiani. Heameel on tõdeda, et nii mõneski piirkonnas taastatakse ammuseid traditsioone, mis on vahepeal unustuse hõlma vajunud.