Tasuline kutseõpe seab Kuressaare ametikooli ette mitmeid küsimärke

"Me ei adresseeri mitte täiskasvanut õppijana, vaid me adresseerime mingisuguseid konkreetseid kriteeriume. Ehk on sariõppimine, on kõrghariduse järgne madalamale tasemele suundumine, kus me näeme, et peaks jääma teatud ajalõtk ja me adresseerime ka õppija õpikäitumist," selgitas haridusministeeriumi kutsehariduse ja -oskuste poliitika osakonna juhataja Triin Laasi-Õige ERR-ile.