UUED TOIDUKOHAD "Toidu kõrvale alkoholi enam ei jooda. Sealt tuleb päris suur eelarveline miinus..."

Juba aprilli lõpus alustas Kuressaares uus kohvik-baar Loorber. Selle perenaine Liis Võeras leiab, et suvi vastas igati ootustele. "Meid on just kohalike poolt väga positiivselt vastu võetud," kinnitab ta. Talvel kavatsevad nad kindlasti jätkata.