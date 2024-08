Muudame Saaremaa padelisaareks! Saarlaste padelikogukond kasvab hoogsalt

Padel on populaarne reketispordiala, mis ühendab tennise ja squash'i elemente. Mäng toimub tavaliselt paarismänguna spetsiaalsel väljakul, mis ümbritsetud klaasist ja metallvõrgust seintega.

Väljak on väiksem, kui tenniseväljak ja mängus kasutatakse spetsiaalset padelireketit, mis on lühem ja paksem kui tennise- või squashireket. Padelipall sarnaneb tennispalliga, kuid on veidi pehmem.

Foto: Erakogu

Mängu peamine eesmärk on lüüa pall üle võrgu nii, et vastasmeeskond ei suuda seda tagasi lüüa. Erinevalt tennises lubatakse padelis kasutada seinu pallide tagasilöömise osana, mis lisab mängule taktikalisi elemente ja muudab selle dünaamilisemaks.

Padel on eriti populaarne Hispaanias ja Ladina-Ameerikas, kuid kogub kiiresti populaarsust ka teistes riikides, sealhulgas Saaremaal.

Kuressaares saab padelit mängida tennisekeskuse taga kahel padeliväljakul juba tegelikult 2022. aasta suvest ja kuigi eelmine hooaeg oli platsidel liikumist ja mänge näha üpriski palju, siis hoopis teine pilt on olnud sel suvel.

Saarlaste padelikogukond on kasvanud nii suureks ning ühtlaseks, et alates juulikuust on aktiivsemad padeliharrastajad võtnud südameasjaks korraldada siinsetele mängijatele iganädalaseid turniire.

Foto: Erakogu

Juba seitse kolmapäeva järjest on Andre Sõrme ning Ivar Kiili juhtimisel toimunud mix-turniir, mis idee poolest on küll mõeldud nii meestele kui naistele, kuid oma olemuselt on tegemist siiski pigem meeste turniiriga, kus igal etapil on osalenud vaid 1-2 julgemat naist.