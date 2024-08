VIDEO JA FOTOGALERII Bussijaama 40. juubelipidustuste raames sai uudistada retrobusse

"Väga ammu, 1972. aastal, muid busse ei olnudki kui see (Ikarus 55-14 Lux). Olen sõitnud sellisega nii Peterburi, Vilniuse kui ka Kaunase vahet, lisaks kohalikud liinid," rääkis Aalik. "Siis tulid juba uuemad bussid ja vanad jäid kas mällu või ellu."

"Tean, et sõitsin küll bussiga, aga üldse ei mäleta, millisega," ütles Kuusk. Huvitava tähelepanekuna märkis ta aga, et vana bussi käsipuu on küllaltki väike ning aste väga palju kõrgem kui praeguse aja bussidel. "Muidu kena buss," sõnas Kuusk.