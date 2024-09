Nüüd saab osta digiretseptiga ravimeid kõikides Baltimaades

Piiriülese digiretsepti laienemine on oluline samm inimeste igapäevaelu lihtsustamisel. Näiteks kui inimene töötab või õpib ajutiselt teises Balti riigis või reisib tihti, siis ei pea ta enam muretsema, kui vajalikud ravimid on otsakorral. Kui Eesti perel tuleb ootamatult pikem viibimine Leedus, saavad nad oma retseptiravimid hõlpsasti välja osta sealsest apteegist, kasutades oma koduriigis välja kirjutatud digiretsepti. Samuti saavad nüüd ka Leedu elanikud nende kohalike arstide poolt välja kirjutatud digiretsepte välja osta Eesti apteekidest.

„Märtsis ühines piiriülese digiretseptide ja terviseandmete vahetusega Läti ning praeguseks on oma retsepti teises riigis välja ostnud juba üle 1000 patsiendi. Tänasest saab vastastikku retsepte välja osta ka Eesti ja Leedu vahel ning Leedu on nüüdseks juba kolmeteistkümnes riik, millega meil on alanud terviseandmete vahetus kas läbi digiretseptide või üldiste terviseandmete vahetamise. Seni on enim retsepte piiriüleselt väljaostetud vastastikku Soome ja Eesti patsientide poolt ning retseptide arv ületab tänaseks juba 40 000,“ kommenteeris Sotsiaalministeeriumi asekantsler Nele Labi.