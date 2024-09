Vähiühingu esindaja kodulähedane ravi pole kulu-, vaid tulukoht

Öeldakse, et ressursse pole ja kõiki teenuseid ei saagi igal pool pakkuda. Kindlasti on see paljudel puhkudel nii, aga näiteks vähipatsiente on Eestis palju ja vähki haigestutakse ka maakohtades ja väikelinnades. Seega on Eestis kogu aeg sadu inimesi, kes küsivad töölt vaba päeva või kelle lähedane peab seda tegema, et võtta ette teekond teise Eesti otsa suurde haiglasse. Nende palgatöö jääb tegemata, mis tekitab kulu ja peavalu tööandjale ja tähendab väiksemat maksulaekumist riigile, sotsiaalsüsteem maksab hüvitist, mis tuleb maksumaksja taskust, transpordile kulub raha ja hulk aega – need peab leidma iga patsient ise. Osad patsiendid taluvad ravi nii halvasti, et peavad suurde linna ööbima jääma. See pole ühekordne käik, nagu operatsioonile minek, paljude vähihaigete jaoks pigem argine regulaarne rutiin. Samal ajal on suurte linnade arstide juurde pääsemise järjekorrad kasvanud kuudesse, sest nende juurde tulevad inimesed nii lähedalt kui kaugelt.