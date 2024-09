Mihkel Räim pälvis Hiinas 3. koha

„Läksime sõitma plaaniga, et kõik saavad võimaluse ja erilist taktikat ei teinud. Kõigi enesetunne oli väga halb, sest olime eelmistest sõitudest väsinud. Vahepeal oli kolm vaba päeva, millest 1,5 kulus reisimisele ja trenni tegime kolme päeva jooksul kokku 2,5 h. Ehk siis nn surnud ring ehk kehal oli vaja lasta puhata, aga samas teadsime, et see sõit tuleb selle võrra väga raske,“ rääkis Räim.