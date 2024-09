Sügise algusega koos saabub öökülmaoht

Kolmapäeval tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala ja laieneb üle Läänemere. Sadu ei tule, aga niiskust jagub öiste udulaamade tekkeks, mis veel ka hommikul kohati püsivad. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösel 8..14, rannikul kuni 17°C, päeval 19..22°C, Lõuna-Eestis kuni 24°C, põhjakaare tuulele avatud rannikul on pisut jahedam.