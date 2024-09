GALERII JA VIDEO Nooruse kooli õpilased hakkavad ehitama robot-paate

Kooli haridustehnoloog Madli-Maria Naulainen selgitas, et Euroopa rohelise kokkuleppe kehtestamisega esitas komisjon ambitsioonika plaani muuta Euroopa majandust ja muuta see aastaks 2050 esimeseks kliimaneutraalseks mandriks. Plaani üks prioriteete on merede, ookeanide ja keskkonna säilitamine ja kaitsmine, nii, et nad teeniks meid ka tulevikus.