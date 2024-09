"Ilu võib olla vaataja silmades, aga mina ja nii mõnedki mu tuttavad, kellega see on jutuks tulnud, ütlevad nende peenarde kohta, et sealt on küll raske ilu üles leida – eriti praegu," leiab ajakirjanikuga rääkima tulnud linlane. "Kurb, et üks olulisemaid kohti meie kesklinnas näeb välja hooldamata ja räämas. Kes siin vallas vastutab selle eest, et meie linn oleks puhas ja korras ja kui mingi koht on lohakil, annaks käsu see korda teha?"