Sel nädalavahetusel toimub "Vanade kalade" regatt. Võistluse eesmärk on kokku kutsuda kunagised optimist klassi tipppurjetajad, et möötu võtta optimist klassis ja välja selgitada Vanade Kalade Eesti mestrid. Esimesel päeval sõidetakse eelsõidud ja teisel päeval finaalsõidud. Arvestust peetakse kolmes eri kategoorias – rasked mehed, kerged mehed ja naised. Tegemist on veteranpuretajate regatiga, kust osa saavad võtta kõik, kel vanust vähemalt 30.