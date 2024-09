POLITSEI "Palun vaadake oma laste jalgratta varustus üle"

"Ka siin tuletan lastevanematele meelde, palun vaadake üle laste jalgratta ja kergliikuri varustus ja veenduge, et neil oleks nõutud helkurid ja tuled," rõhutas Märtin.

Oluline on Märtini sõnul üle korrata ka ohutu liiklemise põhitõed nii jalgrattaga kui kergliikuriga liiklemisel ning sügise saabumisel paras aeg vaadata üle helkuri olemasolu, et see vajadusel uue vastu välja vahetada.