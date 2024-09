LUGEJA KÜSIB Kas Muratsis on nüüd lastel turvaline bussile minna?

Olgu selgituseks öeldud, et lugeja küsimus on ajendatud 2022. aasta 8. novembril Kuressaare–Püha–Masa teel Muratsi bussipeatuse juures juhtunud raskest liiklusõnnetusest, milles hukkus noor tüdruk, kes oli Pihtla teed ületamas, et Kuressaarde suunduva bussi peale minna.