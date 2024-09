HOOAEG KÄES Kahlamispükstega kalastama - vestita või vestiga?

"Taas on alanud kahlamispükste hooaeg. Harrastuskalastamine on järjest enam levinud hobi, ka selle kohta tehtud riiklik uuring näitas, et tegemist on ühe populaarseima vaba aja veetmise võimalusega. Kalastamiseks on mitmeid viise, kuid paljud kannavad kalastades just kummist kahlamispükse," kirjutab Saaremaa päästepiirkonna peaspetsialist Johanna Nõukas.